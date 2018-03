U BIH oblačno sa padavinama

SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa kišom, koja se ponegdje može lediti u dodiru sa tlom.

U jutarnjim časovima i u dijelu prijepodneva ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu sa susnježicom ili snijegom.

Jutarnja temperatura od 5 do 1, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 1 do 5, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne do 6 do 10 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove BiH:

Sarajevo + 2 ºC

Banjaluka + 2 ºC

Bijeljina + 2 ºC

Bihać +2 ºC

Livno + 8 ºC

Mostar + 10 ºC

Zenica + 7 ºC

Trebinje + 10 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti, ponajviše zbog porasta temperatura. Pod uticajem povećane oblačnosti i padavina kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova i dekoncentracije. Mada će otopliti i dalje je neophodno posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, izraženije u jutarnjim časovima, te ne pretjerivati sa aktivnostima. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprezniju vožnju.

