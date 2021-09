U Banjaluci održan četvrti Tropic Bambini maraton

U Banjaluci je juče održana trka za najmlađe uzraste - Tropic Bambini maraton, u sklopu manifestacije "Vivia Run and More Weekend" festival, u parku Bana Milosavljevića. Stazu od 650 metara istrčalo je oko 600 mališana uzrasta od dvije do sedam godina, u dvije starosne kategorije, u pratnji roditelja i vaspitača - trenera.

"Nakon godinu dana pauze, ulice Banjaluke ponovo su bile ispunjene dječijim osmijesima, sportskim druženjem i zabavom, na najposjećenijoj manifestaciji ovog tipa. Drago nam je da smo i ove godine, kao naslovni sponzor, bili dio jedne lijepe sportske priče koja iz godine u godinu doprinosi popularizaciji sporta i rekreativnog trčanja među našim najmlađim sugrađanima", saopštila je Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca Tropic.

S obzirom na to da trka nije bila takmičarskog karaktera, prolaskom kroz cilj svi učesnici dobili su medalju i osvježenje. Druženje se nastavilo uz zabavno-animatorski program i nastup plesnog kluba "Blok".