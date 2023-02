U Banjaluci održana konferencija: Izmjene zakona o kleveti utišale bi medije

BANJALUKA - Na konferenciji "Koliko će nam slobode ostati?", koja je održana danas u Banjaluci, novinari, pravnici te aktivisti i drugi građani raspravljali su o najavama zakonskih izmjena u Republici Srpskoj, prema kojima će kleveta i uvreda postati krivična djela, donošenju zakona o lažnim vijestima, proširivanju krivičnih djela protiv ustavnog poretka te negativnih posljedica koje će oni prouzrokovati.

Ovu konferenciju su organizovali Klub novinara Banjaluka, poslovni portal Capital.ba i Fondacija "Friedrich Ebert" Banjaluka.

Tim povodom Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, istakao je da ima saznanja da se van institucija određena grupa ljudi priprema za nacrt ovog zakona, što smatra posebno zabrinjavajućim, jer to ne rade ljudi u ministarstvima.

"Medijska zajednica još nije zvanično obaviještena niti ima uvid u tekst toga nacrta, ili najvjerovatnije prijedloga zakona, s obzirom na to da je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao da će to ići po hitnom postupku, što unosi dodatnu dozu opasnosti, jer se želi ciljano završiti s tim i donijeti cijela paleta od čak šest zakona koji mogu ugroziti slobodu govora. Apelujemo na njih da odustanu od tog poteza, jer će to dodatno usložiti, ne samo rad novinara, već i svih građana, akademske zajednice, posebno ako imamo u vidu da je jedan od prioriteta ka pridruživanju Evropskoj uniji medijska sloboda, dok je ovo direktan udarac na medijske slobode u Republici Srpskoj", naglasio je Vukelić.

On kaže da se ozbiljno radi na tome i da ovo nije probni balon.

"Sigurno se ide u pravcu sužavanja ustavnih prava u RS, a posebno ako imamo u vidu da se proširuje broj krivičnih djela protiv ustavnog poretka", dodao je on.

I Borka Rudić, generalna sekretarka Udruženje "BH novinari", ističe da već sad u BiH ima 300 registrovanih aktivnih slučajeva kod sudova u vezi sa Zakonom o zaštiti od klevete.

"To je zaista veliki broj putem kojeg političari, u 70 odsto slučajeva, žele izvršiti politički i ekonomski pritisak na medije. Dakle, već sad imamo negativne posljedice primjene postojećih zakona o zaštiti od klevete na slobodu izražavanja u BiH, a ukoliko bi se usvojile izmjene i kriminalizovala kleveta, mi bismo imali vrlo negativne uticaje na rad medija i novinara na dnevnoj osnovi", rekla je Rudićeva.

Kako kaže, prvi je taj da će na različite načine biti tretirani novinari u Republici Srpskoj i FBiH, tj. dvostruko će više biti kažnjavani novinari u RS.

"Druga stvar je da će se sloboda izražavanja tretirati kao kriminal, a ne kao osnovno ljudsko pravo, i treća stvar je da se nivo dostignutih sloboda u BiH spušta na niži stupanj i dovodi nas u situaciju da u procesu pridruživanja EU radimo ono što je u suprotnosti sa standardima Vijeća Evrope i EU. Prema Deklaraciji o slobodi političke debate Vijeća Evrope, političari su odabrali da budu javni službenici, predmet kritike i preispitavanja novinara i medija te da budu više izloženi sudu javnosti nego obični građani, što poštuje postojeći Zakon o zaštiti od klevete, a svaki novi udar na slobodu izražavanja značio bi da oni postaju elita koja neće biti predmet kritike i neće im se smjeti postaviti pitanja o njihovim odlukama ili postupcima", rekla je Rudićeva.

Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, poručila je političarima da prate evropske direktive i preporuke te medijske stručnjake, kako bi osigurali sigurne uslove rada za slobodno, nezavisno i pošteno novinarstvo.

"To će pomoći novinarima, društvu i građanima, i to bi trebalo da bude zajednički cilj. Ja, osobno, ali i kao novinarka, volim biti kritičarka svega, jer je u opisu našeg posla da preispitujemo i kritiziramo, ali činjenica je da je ulaskom u EU Hrvatska ipak bolje, sigurnije i slobodnije društvo. Ono što zaista iznenađuje je da u periodu kada bi BiH trebalo da hvata tempo EU, vaši političari i prijedlozi u javnom prostoru idu unazad, što je razočaravajuće", naglasila je Severova.

Na konferenciji je učestvovala i Sandra Gojković Arbutina, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Savjeta za štampu i online medije, koja je tom prilikom istakla da je medijska zajednica do sada trebalo da bude uključena u pisanje zakonskih propisa koji će se odnositi najviše na njih, ako je svrha da se reguliše medijski i javni prostor.

"Zakoni se pišu mimo medija i logično je da mediji i javnost strahuju od gušenja slobode govora", rekla je Gojković Arbutina.

Na kraju konferencije planirano je da organizacije civilnog društva i mediji potpišu deklaraciju protiv uvođenja ovih zakona u pravni sistem Republike Srpske.