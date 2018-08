U Banjaluci se uveliko spremaju za dolazak "Ryanaira": Štrajk neće odgoditi letove

BANJALUKA - Iako je u "Ryanairu", najvećoj evropskoj niskotarifnoj avio-kompaniji, u toku najveći štrajk od osnivanja, na banjalučkom aerodromu smatraju kako se to ni na koji način neće odraziti na budući posao s njima.

Podsjećamo, piloti irske kompanije, nezadovoljni uslovima rada, prije nekoliko dana stupili su u generalni štrajk u pet zemalja, što je uzrokovalo otkazivanje ukupno 396 letova. Štrajk je direktno pogodio oko 50.000 putnika.

"Mislim da to neće uticati na nas jer letovi kreću od kraja oktobra", kazao je Duško Kovačević, direktor "Aerodroma RS", podsjetivši da su u pitanju letovi za Brisel, Stokholm i Memingen.

Iako nema podatke o broju prodatih karata, on kaže da taj posao ide dobro, a da su u "Ryanairu" povodom toga izrazili zadovoljstvo.

On je sve zainteresovane pozvao da redovno prate veb-stranicu avio-kompanije, jer na njoj mogu da pronađu brojne popuste i pogodnosti kada su letovi za ove tri destinacije u pitanju.

"Karte za ove tri destinacije se mogu kupiti i po cijeni od 17 evra, dok su u početku bile 19,90. Stalne su akcije i cijene su niže nego na promotivnim materijalima", kazao je Kovačević.

Inače, broj putnika će odrediti dalju sudbinu ovih destinacija pa je kvalitetna promocija nešto što se nameće kao prioritet. Upravo o tom pitanju je danas na aerodromu održan sastanak između rukovodstva i resornih ministara, a kojem su prisustvovali i predstavnici turističkih zajednica.

Formirana je neformalna radna grupa u koju su uključene turističke organizacije gradova i opština, Savez opština i gradova, Privredna komora, poslodavci, resorna ministarstva, ambasade BiH.

"Pokušaćemo kroz budžet da izdvojimo posebna sredstva za promociju banjalučkog aerodroma. Mi iz Ministarstva trgovine i turizma RS smatramo da bez ozbiljnog marketinškog pristupa nema ni promocije, ne samo aerodroma, nego i svih drugih destinacija u RS. Ovdje je potrebna dobra sinergija i to smo i dogovorili", kazao je resorni ministar Predrag Gluhaković.

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, kaže kako se posao neće završiti onda kad letovi otpočnu.

"Cilj nam je da to traje. Moramo intenzivirati propagandu, uključiti dijasporu i turiste i sigurno je da se nećemo zadržati samo na ovom obimu, već da će se to širiti. Već iduće godine imaćemo drugačiju sliku na banjalučkom aerodromu", kazao je on.

Irena Radojević, direktorica Turističke organizacije grada Banjaluka, kazala je kako ova organizacija već radi na promociji najavljenih letova te da Banjaluka ima mnogo šta da ponudi turistima.