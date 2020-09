U Beogradu promovisana knjiga Milana Ljepojevića Naoružavanje istinom

Knjiga "Naoružavanje istinom" Milana Ljepojevića, koja se bavi stradanjem Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) i falsifikatima Dejtonskog mirovnog sporazuma u praksi u BiH, danas je promovisana u Beogradu.

Ljepojević je rekao da se u svom 10. djelu bavio genocidom nad Srbima u NDH u Drugom svjetskom ratu, te da je dovoljno pročitati samo dvije stranice na kojim se nabraja 57 načina ubijanja Srba.

"Htio sam da dokažem istinu o genocidu koji je učinjen nad Srbima od 1941. do 1945. godine u Drugom svjetskom ratu", istakao je autor.

Ljepojević je naveo da do tih istinitih podataka nije došao nijedan Srbin, već međunarodni tim Gideona Grajfa iz Izraela.

On je zahvalio Grajfu, istakvši da je njegov projekat "Jasenovac - balkanski Aušvic" koristio u svom dejlu.

Podsjetivši da su UN 1948. godine donijele Deklaraciju o univerzalnim ljudskim pravima, Ljepojević je rekao da je proteklo 73 godine dok je civilizacija saznala za genocid nad Srbima u NDH.

"Što se nama Srbima (od 1941. do 1945. godine) desilo ljudska civilizacija je saznala tek 2018. godine (kada je u sjedištu UN u Njujorku priređena srpsko-jevrejska izložba)", rekao je Ljepojević.

On je ukazao i da je veliki ljudski i civilizacijski grijeh nepriznavanje genocida nad Srbima, a da je drugi falsifikovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ljepojević je rekao da je u svom djelu objavio integralni tekst Dejtonskog sporazuma da bi "stvar bila jasna", te ukazao da je u praksi drugačije.

"Kada pogledam sada, što se tiče zakona i Ustava u BiH, onda je to neki drugo stanje (u odnosu na Dejtonski sporazum)... i u BiH toga nema nigdje, to što rade i što je visoki predstavnik sebi uzeo pravo da mijenja Ustav i nameće zakone, da kažnjava ljude, da uklanja nedužne...", rekao je on.

Ljepojević je naveo i da je shvatio da su "oni u BiH međunarodni kriminalci i razbojnici", te ocijenio da oni nisu nikakva međunarodna zajednica.

"Originalni Dejtonski mirovni sporazum je istina, a ono što je na terenu sada je običan falsifikat", dodao je on.

Ljepojević je rekao i da je, kada se sve sagleda, a vide i granice NATO-a, onda je "jasno da je cilj NATO armade Rusija", te podsjetio da su istorijske veze između pravoslavne Rusije i pravoslavnih Srba vjekovne.

"I mi njima stojimo na tom putu...", kaže LJepojević.

Recenzent knjige Saša Mićin rekao je da su danas Srbi izloženi stalnim pritiscima i napadima, te da knjiga "Naoružavnje istinom" predstavlja kvalitetan doprinos u borbi za istinu, ali i vlastita prava i slobodu.

"Autor se fokusirao na iznošenje činjenica onakvih kakve jesu, a tumačenje činjenica je u najvećoj meri prepustio čitaocu", rekao je Mićin.

On je naglasio da je podsjećanje na činjenice jedan od najefikasnijih načina da se nešto ne zaboravi, da se ne prihvataju druge istine.

Promocija knjige organizovana je u press centru Udruženja novinara Srbije uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, čiji je direktor Mlađen Cicović naglasio da je knjiga "Naoružavanje istinom" plod ozbiljnih interesovanja, analitičnosti i jednostavnog načina saopštavanja.

"Uz to je utkan i lični - onaj iz kuće ponesen - pogled na velike teme i značajne istorijske događaje", rekao je Cicović.

Prema njegovim riječima, taj lični ton, "gotovo intiman i do ogoljenosti iskren", daje veliki doprinos uvjerljivosti iskaza.

Cicović smatra i da bi i drugi trebali da se zamisle nad autorovim retoričkim pitanjem da li je namjerno pogrešnim tumačenjima, podvalama i falsifikatima u vezi sa Dejtonskim mirovnim sporzumom, te teškim posljedicama stava da su uvijek i u svemu krivi Srbiji, stvorena klima u kojoj se od magle i dima tuđih interesa ne vidi i ne želi vidjeti istina.

Prema njegovim riječima, i drugi bi posebno trebali da se zamisle nad autorovim pitanjem da li bi Srbi izbjegli sva ona proganjanja, medijska i politička, da je svijet na vrijeme saznao za genocid u NDH.