U BiH 24 novine i magazina ugašeni za pet godina

BANJALUKA, SARAJEVO - U posljednjih pet godina zatvorena su 24 štampana medija, dnevne novine i magazini, a razlozi tome su višestruki, stoji u odgovoru BiH na upitnik Evropske komisije.

"Stanje u sektoru štampe je veoma loše, a postoji mnoštvo razloga za to počevši od velikih političkih pritisaka na slobodno izvještavanje, tužbi od strane političara i javnih dužnosnika i višestrukih novčanih sudskih presuda protiv medija i novinara, pa sve do visoke stope PDV-a", navodi su u odgovoru.

Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Savjeta za štampu i onlajn medije u BiH, smatra da su štampani mediji u BiH u lošem stanju prvenstveno zbog ekonomskih pritisaka.

"Ono što je veliki problem su ekonomski pritisci koji se manifestuju kroz sudske tužbe po osnovu klevete protiv štampanih medija i nekoliko štampanih medija je ugašeno upravo zbog takve vrste pritisaka i izricanja tih novčanih penala po osnovu presuda koje su često vrlo sumnjivo utvrđene", kazala je Zurovac za "Nezavisne".

Prema njenim riječima, ako jedan medij ima 50 ili čak 100 tužbi za klevetu, onda sam proces, ističe, kakav god ishod bio, ugrožava ekonomsko stanje te redakcije.

"'Slobodna Bosna' je zatvorena dobrim dijelom upravo zbog takve vrste pritisaka. S druge strane, materijalna situacija u štampi je loša i zbog visoke stope PDV-a, koji bi trebalo da bude, kao i u mnogim drugim zemljama - niži od regularnog PDV-a, kada je štampa u pitanju", naglasila je Zurovac.

Navela je da su visoke i takse za uvoz papira, boje, kao i repromaterijala za štampanje.

Za loše stanje u štampanim medijima, pojašnjava ona, mnogi na prvo mjesto kao krivca stavljaju onlajn medije, ali, prema njenim procjenama, onlajn mediji ipak nisu glavni krivac nezavidnog položaja štampanih.

"Taj procvat onlajn medija, koliko god oni bili neprofesionalni i nepouzdani u odnosu na štampu, jeste uticao da mnogi ljudi više ne kupuju novinska izdanja, nego čitaju besplatne vijesti s interneta bez obzira kakvog su one sadržaja i kvaliteta, ali ipak to nije glavni razlog loše situacije u štampi", ističe Ljiljana Zurovac.

Ona naglašava da će štampa ipak još dugo držati primat.

Navela je da su se, iako su u svijetu postojale spekulacije o zatvaranju velikih štampanih medija, oni ipak pomalo vratili.

"Štampa će preživjeti, samo je pitanje u kojoj formi i u kojem obimu", smatra ona.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, rekao je da od svih medija štampa trpi najveće udarce, a najviše ekonomske.

"Neki od razloga su globalnog karaktera i ogledaju se u tome da se sve veći broj ljudi okreće internetu i televiziji", ističe Vukelić i dodaje da mnogi ljudi smatraju da bi informacije trebalo da budu besplatne.

Naglasio je da se štampa još drži što se tiče interesovanja, ali da opada kupovna moć stanovništva, a samim tim i tiraž u novinama.

"Ono što sigurno utiče na pad prodaje dnevne štampe je dostupnost dnevnih listova na mjestima gdje se ljudi najviše okupljaju, a to su frizerski saloni, restorani i kafići, gdje ljudi za cijenu jednih dnevnih novina mogu da popiju kafu i pročitaju troje dnevnih novina. To sigurno za 10 do 20 odsto smanjuje prodaju novina", naglašava Vukelić za "Nezavisne".

I on je rekao da štampa nije oslobođena PDV-a, niti je njegova stopa smanjena, za razliku od drugih zemalja.