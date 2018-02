U BiH danas hladno i oblačno

Danas se u BiH očekuje hladno i oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnje temperature od -17 do -10, na planinama do -20, na jugu od -7 do -2, a dnevne od -8 do -2, na jugu od -1 do 4 stepena Celzijusa.

Pogledajte prognozu za veće gradove u BiH.

Sarajevo - 5 ºC

Banjaluka - 6 ºC

Bijeljina - 6 ºC

Bihać - 7 ºC

Livno - 5 ºC

Mostar + 2 ºC

Zenica - 5 ºC

Trebinje + 1 ºC

Bioprognoza:

Nastavlja se razdoblje nepovoljnijih biometeoroloških prilika. Izrazito niske temperature i dalje će predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, naročito hronične bolesnike sa kardiovaskularnim tegobama i astmatičare. Neophodno je povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće tokom cijelog dana, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima.

EVROPSKO VRIJEME

Atina 14°

Beograd -6°

Berlin -7°

Bukurešt -8°

Budimpešta -8°

Moskva -8°

Dablin 0°

Kijev -11°

London -1°

Madrid 3°

Minsk -13°

Pariz -6°

Prag -11°

Rim -3°

Sofija -6°

Stokholm -13°

Beč -11°

Varšava -10°