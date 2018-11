SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područja.

Poslije podne prestanak padavina u Krajini i Posavini. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna od 8 do 12, na jugu od 11 do 13 stepeni Celzijusa.