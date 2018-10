U BiH danas pretežno oblačno

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Povremeno i ponegdje su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 14 do 17, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu od 23 do 26 stepeni Celzijusa.