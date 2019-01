BANJALUKA., SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa kišom, u nekim dijelovima zemlje sa snijegom i susnježicom.

U Hercegovini uglavnom slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od 3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 2 do 8, u Hercegovini i na sjeverozapadu Bosne do 10 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 1 ºC

Banjaluka + 4 ºC

Bijeljina + 6 ºC

Bihać + 6 ºC

Livno + 1 ºC

Mostar + 4 ºC

Zenica + 2 ºC

Trebinje + 3 ºC

Utorak

max + 4 ºC

min. 7 ºC

Srijeda

max. + 8 C

min. – 8 ºC