U BiH danas pretežno oblačno

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od 7 do 1, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 2 do 3, na jugu od 6 do 10 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 1 ºC oblak/snijeg

Banjaluka 0 ºC oblak/snijeg

Bijeljina 0 ºC oblak/snijeg

Biha 1 ºC oblak/snijeg

Livno 0 ºC oblak/sunce

Mostar + 7 ºC oblak/sunce

Zenica 0 ºC oblak

Trebinje + 8 ºC oblak/sunce

Petak

max + 8 ºC

min. 8 ºC

oblak/snijeg

Subota

max. + 8 C

min. 9 ºC

oblak/snijeg