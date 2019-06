Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme, a porast naoblačenja krajem dana može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjeren. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 26 do 33 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 28 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 29 ºC

Livno + 24 ºC

Mostar + 30 ºC

Zenica + 28 ºC

Trebinje + 26 ºC