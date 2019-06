Tokom vikenda u BiH se očekuje sunčano vrijeme.

Prije podne pljuskovi i grmljavina su mogući ponegdje u Krajini. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima je moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevne od 27 do 34 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 27 ºC

Banjaluka + 24 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 24 ºC

Livno + 24 ºC

Mostar + 31 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 28 ºC