Danas će u BiH biti sunčano i vruće.

Tokom poslijepodneva ili u večernjim časovima lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine.

Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu i sjeveru od 18 do 23, a dnevne od 27 do 34 stepena Celzijusa.