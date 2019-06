Danas u BiH će biti sunčano i vruće.

Prema kraju dana i u večernjim časovima u većem dijelu BiH sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 29 do 35 °C.

Sarajevo + 31 ºC

Banjaluka + 31 ºC

Bijeljina + 30 ºC

Bihać + 31 ºC

Livno + 28 ºC

Mostar + 36 ºC

Zenica + 30 ºC

Trebinje + 30 ºC