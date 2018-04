U BiH danas sunčano

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 16 do 22 stepena Celzijusa.

Bioprognoza:

Stabilnije vremenske prilike, slabljenje južine, uz temperature vazduha koje neće oscilirati u velikom rasponu ugodno će djelovati na većinu populacije. Moguće su povremene manje tegobe kod osjetljivih osoba, ponajviše zbog povećane naoblake i mjestimično tmurnog vremena. U drugom dijelu dana opšta slika će se dodatno poboljšati.