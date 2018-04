U BiH danas sunčano

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Ponegdje na jugoistoku Bosne povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Jutarnje temperature od 6 do 10, na jugu od 11 do 16, a dnevne od 17 do 22, na jugu od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 19 ºC

Banjaluka + 21 ºC

Bijeljina + 20 ºC

Bihać + 21 ºC

Livno + 16 ºC

Mostar + 23 ºC

Zenica + 19 ºC

Trebinje + 23 ºC

Subota

max + 26 ºC

min. +5 ºC

Nedjelja

max. + 27 C

min. + 6 ºC

Ponedjeljak

max. + 23 ºC

min. + 8 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike će biti povoljne. Većina ljudi će osjetiti poboljšanje opšteg stanja. Povoljne biometeorološke prilike bi trebalo da podražavaju dobro raspoloženje, dobru radnu koncentraciju, a naveče i miran san.

EVROPSKO VRIJEME

Atina 23°

Beograd 17°

Berlin 19°

Bukurešt 20°

Budimpešta 18°

Moskva 13°

Dablin 14°

Kijev 14°

London 16°

Madrid 14°

Minsk 11°

Pariz 18°

Prag 18°

Rim 17°

Sofija 16°

Stokholm 13°

Beč 19°

Varšava 17°