​Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature uglavnom od 14 do 20 stepeni, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 29 do 35 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH