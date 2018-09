U BiH danas toplije, temperatura do 29 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se biti više sunčanog vremena uz malu ili umjerenu oblačnost sa temperaturom vazduha do 29 stepeni Celzijusovih.

Jutros je promjenljivo oblačno i malo svježije, a tokom dana će u većini krajeva biti umjereno oblačno uz sunčane intervale, osim na jugozapadu Krajine, gdje će biti sunčano sa malo oblaka, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Jutarnja temperatura od sedam do 13, na jugu 16, a najviša dnevna od 22 do 27, u planinama od 17, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren u Posavini i na sjeveroistoku Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima jugozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Krupa na Uni, Šipovo osam, Gacko, Mlječanica, Novi Grad, Ribnik, Bihać, Livno, Sanski Most devet, Banjaluka, Bjelašnica, Prijedor, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Srebrenica 10, Gradačac, Ivan Sedlo, Mrakovica, Han Pijesak, Tuzla 11, Kalinovik, Čemerno, Doboj, Sokolac, Zvornik 12, Brčko, Sarajevo, Bileća, Srbac 13, Bijeljina, Bugojno 14, Foča, Višegrad 15, Trebinje 18, Mostar 19 stepeni Celzijusovih.