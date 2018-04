U BiH danas umjereno oblačno

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na zapadu Bosne povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 19 do 25 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 23 ºC

Banjaluka + 25 ºC

Bijeljina + 25 ºC

Bihać + 24 ºC

Livno + 20 ºC

Mostar + 24 ºC

Zenica + 25 ºC

Trebinje + 23 ºC

Petak

max + 24 ºC

min. +7 ºC

Subota

max. + 26 C

min. + 7 ºC

Nedjelja

max. + 26 ºC

min. + 10 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike će se popraviti tokom dana. Nakon svježijeg, mjestimično tmurnog jutra temperature će porasti i biće ugodnije. Preporučljivo je slojevito se obući, kako bi se po potrebi raskomotili.

Evropsko vrijeme

Atina 19°

Beograd 18°

Berlin 16°

Bukurešt 23°

Budimpešta 18°

Moskva 22°

Dablin 8°

Kijev 22°

London 8°

Madrid 5°

Minsk 4°

Pariz 15°

Prag 15°

Rim 15°

Sofija 20°

Stokholm 7°

Beč 15°

Varšava 16°