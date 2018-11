U BiH i danas toplo, temperatura do 22 stepena

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim časovima po kotlinama s maglom i sumaglicom.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 16 ºC sunce

Banjaluka + 16 ºC oblak/sunce

Bijeljina + 18 ºC oblak/sunce

Bihać + 18 ºC sunce

Livno + 14 ºC oblak/sunce

Mostar + 21 ºC oblak/sunce

Zenica + 18 ºC oblak/sunce

Trebinje + 22 ºC sunce

Utorak

max. + 23 C

min. + 5 ºC

oblak/sunce

Srijeda

max + 22 ºC

min. +4 ºC

oblak/sunce