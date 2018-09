U BiH i ovo jutro jako hladno, na Bjelašnici izmjereno minus pet stepeni Celzijusa

SARAJEVO - Najniža temperatura vazduha minus pet stepeni Celzijusa, izmjerena je jutros na Bjelašnici, a najviša od 14 stepeni u Mostaru.

U toku dana u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 11 i 17, na jugu zemlje od 17 do 22 stepena.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između nula i šest, na jugu zemlje od tri do devet, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.

I u petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po koltinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana, uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između dva i osam, na jugu zemlje od sedam do 12, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 23, jugu zemlje od 22 do 26 stepeni.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u Bosni i Hercegovini i prvog dana vikenda. Po koltinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između tri i deset, na jugu zemlje od sedam do 12, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24, jugu zemlje od 22 do 26 stepeni.