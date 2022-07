U BiH i sutra vrelo, temperature do 38 stepeni

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, uz maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 38 stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 25, a maksimalna od 33 do 38, u višim predjelima 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar će biti slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Kneževo 25, Novi Grad i Han Pijesak

27, Banjaluka, Kalinovik, Sokolac i Srbac 28, Doboj 29, Višegrad i Srebrenica 30, Neum, Tuzla i Mrkonjić Grad 31, Bijeljina 32, Sarajevo i Gacko 33, Zenica i Ribnik 34, Rudo 35, Trebinje, Foča i Bileća 36, Mostar 40 stepeni Celzijusovih. U utorak, 26. jula, biće pretežno sunčano i vruće sa temperaturom vazduha i do 40 stepeni Celzijusovih, kasnije popodne i uveče na sjeveru i zapadu razvoj oblaka uz povremene pljuskove sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode ponegde. U srijedu, 27. jula, u toku noći i jutra ponegdje sa kišom ili pljuskovima, oko podneva uglavnom suvo, dok će poslijepodne razvoj oblaka u centralnim i istočnim krajevima donijeti pljuskove sa grmljavinom, lokalno i uz nepogode. Maksimalna dnevna temperatura vazduha iznosiće od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. U četvrtak, 28. jula, jutro promjenljivo oblačno, tokom dana biće sunčano uz promjenljivu oblačnost i veoma toplo, a kasnije poslepodne doći će do razvoja oblaka u centralnim i istočnim krajevima, uz pljuskove sa grmljavinom, lokalno i uz nepogode. Maksimalna temperatura vazduha biće od 30 do 36 stepeni Celzijusovih.