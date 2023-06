U BiH izdato narandžasto upozorenje zbog jakih pljuskova

Širom Bosne i Hercegovini u četvrtak su mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u drugoj polovini dana.

Lokalno pljuskovi mogu biti i obiliniji, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH izdao narandžasto upozorenje za sjeverna, centralna i istočna područja Bosne.

Uz jače pljuskove lokalno može pasti između 20 i 50 litara kiše po metru kvadratnom.

Danas se očekuje vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 28.

U Sarajevu djelomično vedro. U poslijepodnevnim satima moguća kiša i pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura vazduha oko 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

U petak u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i dalje nestabilno vrijeme. Širom zemlje se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno pljuskovi mogu biti i obiliniji. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28.

U subotu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stepeni, zaključuju iz FHMZ-a BiH.