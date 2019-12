U BiH kiša i jak vjetar, snijeg tokom noći

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuju padavine, obilnije u centralnim krajevima i na jugu, a u Posavini i Semberiji jak vjetar sa olujnim udarima, dok su za veče i narednu noć meteorolozi najavili snijeg i susnježicu na planinama.

Prije podne će na sjeveru, sjeveroistoku i dijelom na istoku biti bez padavina, dok se u ostalim predjelima mjestimično očekuju kiša i pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Obilnijih padavina biće na jugu i u centralnom pojasu, a prognozirana količina padavina je između 40 i 60 litara po metru kvadratnom, lokalno i više. Slabije kiše biće na sjeveru.

Pad temperature vazduha očekuje se u drugom dijelu dana, pa će tokom večeri i noći na planinama početi da pada susnježica i snijeg, dok će u nižim predjelima mjestimično i dalje padati slaba do umjerena kiša.

Padavine će prestati do sutra ujutro, jedino će se zadržati na istoku.

Duvaće jak, prije podne, na momente olujni jugo, posebno na jugu i planinskom pojasu. Tokom dana vjetar će skrenuti na zapadni, jak do veoma jak na zapadu, a u Posavini i Semberiji imaće i olujne udare. Na jugu i jugozapadu doći će do slabljenja vjetra.

Najviša dnevna temperatura vazduha na zapadu i jugu do 12 stepeni, na sjeveroistoku do 14, u centralnom planinskom pojasu od jedan do tri stepena. Prema noći temperatura će biti u padu, pa će u planinama pasti do minus dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros kiša pada u Hercegovini, te u centralnim i sjeverozapadnim područjima.

Temperatura vazduha u 7.00 časova na Bjelašnici je iznosila jedan stepen, u Tuzli pet, u Zvorniku i Novom Gradu šest, u Bijeljini i na Čemernu sedam, u Doboju i Zenici osam, u Banjaluci, na Han Pijesku i u Gradačcu devet, na Sokocu, u Rudom i na Ivan Sedlu deset, u Foči i Drvaru 11, u Mrkonjić Gradu, Bileći, Bugojnu i Livnu 12, u Sarajevu, Šipovu, Bihaću i Širokom Brijegu 13, u Trebinju, Grudama, Ribniku i Sanskom Mostu 14, u Srebrenici i Mostaru 15 i u Neumu i Višegradu 16 stepeni.

Najveća količina kiša u protekla 24 časa zabilježena je u Hercegovini. U Gacku su pala 54 litra po metru kvadratnom, na Čemernu 51 litar, u Trebinju i Bileći 34 litra.

Na Mrakovici je palo deset litara po metru kvadratnom, u Mrkonjić Gradu i Ribniku devet, u Doboju i Šipovu šest, u Bijeljini pet, u Banjaluci četiri, u Novom Gradu, Zvorniku i Foči tri, na Han Pijesku dva i na Sokocu jedan litar po metru kvadratnom.