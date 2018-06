U BiH kiša i lokalni pljuskovi

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Obilnije padavine u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima, gdje je očekivana količina padavina od 20 do 40, lokalno i do 60 l/m2.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 14 do 19, na jugu od 21 do 27 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza

Tmurno vrijeme, uz neuobičajeno niske temperature, povećanu naoblaku i sjeverno strujanje, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati poteškoće.

Usljed izraženijeg osjeta hladnoće, neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju. Učesnicima u saobraćaju se sugeriše oprezniju vožnju.

Temperature za veće gradove u BiH