U BiH kiša povremeno, ali i dalje toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno, ali će i dalje biti toplo za ovo doba godine.

Ujutro će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a kiša će mjestimično biti u Hercegovini i na jugozapadu Krajine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se promjenjivo oblačno i dalje toplo vrijeme za ovo doba godine, sa kišom i grmljavinom povremeno. Više kiše pašće u Hercegovini, dok se na sjeveru očekuje veoma malo padavina.

Prema večeri padavine će prestati osim na krajnjem istoku i sjeveroistoku.

Duvaće slab vjetar, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, na sjeveroistoku do 15, a najviša dnevna od 17 do 24, na sjeveroistoku do 26 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi su za naredne dan najavili umjereno oblačno vrijeme sa kišom povremeno, ali će i dalje biti toplo sa dnevnom temperaturom vazduha do 26 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u centralnim i istočnim krajevima preovladava sunačno vrijeme sa malom do umjerenom oblačnošću, dok je u ostalim krajevima pretežno oblačno. Ponegdje je ne zapadu i u Hercegovini padala kiša.