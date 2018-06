U BiH na snazi žuti meteo-alaram zbog pljuskova i grmljavine

BANJALUKA - U većem dijelu BiH na snazi je žuti meteo-alarm zbog najavljenih pljuskova i grmljavine.

Prema prognozama meteorologa, ponegdje će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine, uz pojavu grada ponegdje.

Žuti alarm na snazi je za područje banjalučke, fočanske, mostarske, livanjske, sarajevske, terbinjske, tuzlanske i višegradske regije, saopšteno je iz Republičkog hidrometerološkog zavoda.

Za područje prijedorske regije na snazi je narandžasti meteo-alarm.

U Republici Srpskoj danas će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz smjenu sunčanih perioda sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i lokalne nepogode.

Sredinom dana oblačnost koja donosi pljuskove sa grmljavinom polako se širi ka sjeveru i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode, pogotovo na istoku i krajnjem sjeveru duž rijeke Save, uz jače padavine, a ponegdje će biti i jakog do olujnog vjetra i grada.

Biće toplo, a zbog povećane vlage i sparno. Uveče i u noći slabe padavine javljaće se ponegdje na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima očekuje se nagli pad temperature.

Sutra se u Srpskoj očekuje osvježenje uz osjetni pad temperature. Kiša će početi na zapadu i sjeveru već tokom jutra i u ovim predjelima biće i znatno svježije.

Na jugu i istoku u prvom dijelu dana biće suvo uz sunčane periode, a zatim nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom. U ovim predjelima se očekuju i lokalne nepogoda uz jače padavine i pojavu grada ponegdje.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 28, a u višim krajevima na zapadu od 15 stepeni Celzijusovih.

U petak, 15. juna nastavlja se oblačno i malo svježije vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Povremeno će biti i jačih padavina.

Minimalna temperatura vazduha od devet do 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu do 28, u višim predjelima od 16 stepeni.

U subotu, 16. juna u prvom dijelu dana biće oblačno uz slabu kišu. Tokom popodneva na zapadu i sjeveru suvo uz sunčane periode, a na istoku ostaje oblačno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Na jugu toplije i nestabilno uz povremene pljuskove. Biće i malo toplije.

Minimalna temperatura od 14 do 18, u višim predjelima od 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 29, u višim predjelima od 17 stepeni.