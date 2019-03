U BiH narednih dana promjenljivo vrijeme, za vikend temperature do 23 stepena

SARAJEVO - U Krajini će sutra jutro biti pretežno oblačno, a u ostatku zemlje bit će uglavnom sunčano. Po kotlinama s maglom ili sumaglicom. Tokom dana doći će do porasta naoblake. U večernjim satima ponegdje u Krajini i na zapadu Bosne se očekuje kiša u nižim, a snijeg i susnježica u višim područjima.

Duvaće vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od -7 do 0, na jugu od -1 do 4, a dnevne od 7 do 15 stepeni.

U BiH u četvrtak, 14. marta jutro će biti pretežno oblačno. Prijepodne doći će do razvedravanja u Krajini, Posavini, a poslijepodne u centralnim područjima Bosne i djelimično u Hercegovini.

Krajem dana i u večernjim satima novo naoblačenje sa sjeverozapada. Prijepodne u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima, kao i na istoku Hercegovine biće sa slabim snijegom ili susnježicom, a u ostatku Hercegovine sa slabom kišom. Poslijepodne još ponegdje na jugoistoku Hercegovine može biti slabe kiše. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U BiH u petak, 15. marta biće umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -4 do 3, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 8 do 16 stepeni.

U BiH u subotu, 16. marta biće pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 5 do 9, a dnevne od 15 do 21 stepen.

U BiH u nedjelju, 17. marta biće sunčano. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 16 do 23 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.