U BiH narednih dana sunčano, temperature do 36 stepeni

BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini se narednih dana očekuje povratak sunčanih i toplijih dana.

Jutarnja temperatura se očekuje od 11 do 17, na jugu od 17 do 22, dok će se dnevna kretati od 25 do 32 stepena.

U ponedjeljak će osvanuti vedro jutro, dok će tokom dana biti sunčano i toplo, mjestimično i vruće. Vjetar slab i promjenljiv. Jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28°C do 33°C, na jugu i sjeveru oko 35°C.

Tokom utorka sunčano i toplo vrijeme.. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

U srijedu ujutro vedro i sunčano, a tokom dana sunčano i toplo uz umjereno naoblačenje tokom popodneva, najprije na zapadu. Jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 32°C, na jugu do 36 °C .

Tokom radnih dana očekuje se postepeno smanjivanje gužvi na graničnim prelazima.