U BiH oblačno i svježije

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno do potpuno oblačno i svježije, povremeno sa kišom i pljuskovima koji će se od zapada prenositi na centralni pojas, a zatim na istok i jug.

Uveče se očekuje raslojavanje oblačnosti na zapadu i sjeveru, uz suvo vrijeme, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 31, na planinama i na zapadu od 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je pretežno oblačno, mjestimično sa padavinama u Krajini i Posavini.

Temperatura vazduha izmjerena jutros u 6.00 časova: Bileća, Čemerno, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 14, Sokolac 15, Tuzla i Novi Grad 16, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Sarajevo i Zenica 17 i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.