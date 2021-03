U BiH oblačno sa padavinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti malo do umjereno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, susnježicom ili snijegom i temperaturom od jedan do osam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Jutro je pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom ili susnježicom u višim predjelima, na krajnjem jugu i sjeverozapadu sa manje oblaka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenljivo vrijeme, mjestimično uz povremene periode kiše ili pljuskova, a od centralnih predjela ka istoku mogući su susnježica i snijeg.

Na jugu će preovladavati suvo sa sunčanim periodima, do večeri i dalje mjestimično sa padavinama.

Duvaće sjeverni vjetar umjerene jačine, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus 10, Čemerno i Han Pijesak minus pet, Sokolac i Ivan sedlo minus tri, Gacko minus dva, Mrakovica i Bihać minus jedan, Prijedor, Novi Grad, Drvar, Livno i Sarajevo nula, Bileća, Foča, Srebrenica, Mrkonjić Grad jedan, Trebinje, Višegrad i Tuzla dva, Gradačac i Zenica tri, Banjaluka, Doboj, Bijeljina, Zvornik četiri, te Mostar i Neum šest stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača: Bjelašnica 171, Han Pijesak 35, Sokolac i Ivan sedlo 25, Čemerno 15 i Sarajevo 10 centimetara.