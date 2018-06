U BiH ponovo pljuskovi sa grmljavinom

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Intenzivnije padavine očekuju se u sjeveroistočnim i ponegdje u centralnim područjima, a lokalno postoje uslovi i za pojavu grada. Očekivana količina padavina u tim djelovima je od 40 do 60 l/m2, lokalno do 80 l/m2, a u ostalim djelovima od 5 do 10, lokalno do 15 l/m2.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera

Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 20 ºC

Banjaluka + 23 ºC

Bijeljina + 23 ºC

Bihać + 21 ºC

Livno + 17 ºC

Mostar + 24 ºC

Zenica + 21 ºC

Trebinje + 23 ºC

Bioprognoza

Usljed prolaska ciklona iznad zemlje, biometeorološke prilike su relativno nepovoljne.

Mada će promjenljivo vrijeme praćeno padavinama kod osjetljivih osoba uzrokovati poteškoće i dovesti do povremenog jačanja tegoba, opšta slika neće biti izrazito loša zahvaljujući nižim temperaturama i djelimičnom osvježenju, izraženije tokom prijepodnevnih sati.