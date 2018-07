BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva nestabilno sa kišom.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 18 do 21, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu od 28 do 33 stepena Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove BiH