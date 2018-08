U BiH pretežno oblačno

BANJALUKA - Danas će u BiH biti pretežno oblačno. U drugom dijelu dana u Hercegovini, Krajini, na zapadu i jugozapadu Bosne postepeno razvedravanje.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 26 do 31 stepen Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gardove u BiH:

Sarajevo + 16 ºC

Banjaluka + 20 ºC

Bijeljina + 20 ºC

Bihać + 19 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 26 ºC

Zenica + 18 ºC

Trebinje + 26 ºC



Utorak

U istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne, veći dio dana, pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje pretežno vedro. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 28 do 33 °C.

Srijeda

Pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 23, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 30 do 34 °C.

Četvrtak

Sunčano. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 29 do 35 °C.