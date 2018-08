U BiH će da­nas bi­ti ma­lo do umje­re­no oblačno vri­je­me.

Po ko­tli­na­ma i uz ri­ječne to­ko­ve mo­guća je ma­gla ili nis­ka oblačnost. Kra­jem da­na, po­ne­gdje u cen­tral­nim, za­pa­dnim i sje­ve­ro­za­pa­dnim po­dručji­ma se očeku­je i ki­ša. Ju­tar­nje tem­pe­ra­tu­re od 13 do 18, na ju­gu od 19 do 22, a naj­vi­ša dne­vna od 26 do 32, na ju­gu do 35 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo 27ºC oblak/sun­ce

Ba­nja­lu­ka 26 ºC oblak/sun­ce

Bi­je­lji­na 27 ºC oblak/sun­ce

Bi­hać 26 ºC sun­ce

Li­vno 24 ºC sun­ce

Mos­tar 29 ºC oblak/sun­ce

Ze­ni­ca 27 ºC oblak/sun­ce

Tre­bi­nje 27 ºC oblak/sun­ce

Pe­tak

max + 30 ºC

min. +13 ºC

Su­bo­ta