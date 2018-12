BANJALUKA - Danas će u BiH biti pretežno oblačno vrijeme.

Prije podne slaba kiša se očekuje u Krajini i na zapadu Bosne. Poslije podne ili u večernjim časovima padavine se očekuju i u ostatku naše zemlje.

Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 11, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu od 12 do 16 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH: