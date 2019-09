Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U drugoj polovini dana lokalno će padati slabija kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 24 ºC

Banjaluka + 21 ºC

Bijeljina + 21 ºC

Bihać + 18 ºC

Livno + 22 ºC

Mostar + 27 ºC

Zenica + 22 ºC

Trebinje + 25 ºC