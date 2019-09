Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Prema kraju dana ili u večernjim časovima očekuje se slaba kiša.

Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 14 do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove

Sarajevo + 21 ºC

Banjaluka + 21 ºC

Bijeljina + 21 ºC

Bihać + 21 ºC

Livno + 18 ºC

Mostar + 22 ºC

Zenica + 21 ºC

Trebinje + 20 ºC