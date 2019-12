Prvog dana u sedmici u BiH se očekuje uglavnom pretežno oblačno vrijeme s povremenim sunčanim intervalima.

U jutarnjim satima po kotlinama može biti magle ili sumaglice. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 11ºC

Banjaluka 13ºC

Bijeljina 14ºC

Bihać 13ºC

Livno 9ºC

Mostar 15ºC

Zenica 10ºC

Trebinje 14ºC