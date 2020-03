U BiH pretežno oblačno

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.