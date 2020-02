U BiH pretežno sunčano i toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz malu oblačnost i biće relativno toplo za ovo doba godine.

Jutro malo do umjereno oblačno, sa maglom oko rijeka i po kotlinama, a do podneva doći će do raslojavanja oblačnosti i razvedravanja, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Poslije podne i uveče očekuje se povećanje oblačnosti u sjevernim i zapadnim krajevima.

Jutarnja temperatura od minus tri do dva, na planinama oko minus šest, a najviša dnevna od 10 do 15, na sjeveru i jugu stepen do dva viša, a na planinama od pet stepeni.

Vjetar slab promjenljivog smjera, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura u 7.00 časova: Kalinovik minus šest, Gacko, Šipovo, Bjelašnica, Bugojno, Livno, Sokolac minus pet, Bileća, Ribnik, Čemerno, Han Pijesak, Prijedor, Sanski Most i Široki Brijeg minus tri, Banjaluka, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Grude, Ivan sedlo, Srbac, Srebrenica i Tuzla minus dva, Bihać, Doboj, Bijeljina, Višegrad, Rudo, Foča i Sarajevo minus jedan, Zvornik nula, Mrakovica i Trebinje dva, Gradačac tri, Mostar četiri, te Neum sedam stepeni Celzijusa.