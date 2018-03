U BiH pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U Hercegovini jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevne između 8 do 16 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 12 ºC

Banjaluka + 10 ºC

Bijeljina + 10 ºC

Bihać + 8 ºC

Livno + 9 ºC

Mostar + 15 ºC

Zenica + 13 ºC

Trebinje + 14 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne u većem dijelu zemlje. Usljed nestabilnog vremena kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, nesanice. Temperature neće suviše oscilirati, mada će povremeno jači jugo kvariti ugođaj. Opšta slika će biti nešto ljepša na sjeveroistoku.

