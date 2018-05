BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne i u večernjim časovima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine će biti lokalno i obilnije.

Jutarnje temperature od osam do 14, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH: