BANJALUKA - Tokom vikenda u većem dijelu BiH biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 29 do 34 stepena Celzijusa.

Prognoza za veće gradve u BiH: