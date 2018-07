Danas se u BiH veći dio dana očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje poslije podne.

U večernjim časovima i u noći između ponedjeljka i utorka očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa.