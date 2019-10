Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim časovima i veći dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove s maglom.

Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 17, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 20ºC

Banjaluka 21ºC

Bijeljina 21ºC

Bihać 19ºC

Livno 19ºC

Mostar 21ºC

Zenica 20ºC

Trebinje 19ºC