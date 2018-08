U BiH promjenljivo oblačno, temperatura do 34 stepena

BANJALUKA - Tokom vikenda u BiH se očekuje promjenljivo vrijeme, uz mogućnost porasta oblačnosti, koja može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar na zapadu i jugozapadu BiH slab do umjeren jugozapadni, a u ostatku zemlje slab promjenljivog smjera.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 28 do 34 stepena Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH: