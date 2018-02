U BiH se ne za ko je nadležan za kazaljke

BANJALUKA, STRAZBUR - Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su juče rezoluciju u kojoj se poziva na izradu temeljne procjene sistema računanja zimskog i ljetnog vremena i, ako je to neophodno, promjenu pravila, odnosno ukidanje pomjeranja sata dva puta godišnje. Ukoliko dođe do toga, u BiH je problem što se ne zna na koji bi se način te promjene uvele, odnosno ko je nadležan za kazaljke.

Ni zvaničnicima ni stručnjacima meteorologije u BiH za sada nije jasno da li će se odluka evropskih zvaničnika, ako stupi na snagu, automatski primjenjivati, da li će se donositi poseban zakon ili se neće primjenjivati jer nismo u Evropskoj uniji.

Kada je u pitanju EU, dalji potezi su na Evropskoj komisiji, a iz Evropskog parlamenta navodi se da će poslanici pozvati Evropsku komisiju da predloži ukidanje prakse da se kazaljke pomjeraju svakih šest mjeseci po jedan sat unaprijed, odnosno unazad.

Zahtjev za ukidanje pomjeranja kazaljki pokrenut je zbog sve više dokaza o negativnom uticaju te prakse. Raznim analizama je utvrđeno da promjena računanja vremena za jedan sat negativno utiče na zdravlje ljudi, te povećava rizik od srčanih bolesti kod starijih osoba. Osim toga, utiče na poljoprivredu, produktivnost, raste broj saobraćajnih udesa, a đaci bilježe slabije rezultate u školi.

Borjana Krišto, predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kazala je za "Nezavisne" da je čula za inicijativu od strane evropskih institucija da se ukine ljetno i zimsko računanje vremena jer se nisu pokazali rezultati zbog čega je prvenstveno uvedeno.

"I sve odluke koje oni donesu i Bosna i Hercegovina treba slijediti i prilagođavati se. Ne znam vam sada tačno reći da li se to dotiče zakona, ali ako se dotiče, onda sve mora ići kroz parlamentarnu proceduru", rekla je Krišto.

U Federaciji postoji Zakon o računanju vremena, a juče smo resornom Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike poslali pitanja da li će doći do izmjene zakona i na koji se način može pristupiti eventualnoj inicijativi ako dođe do ukidanja ljetnog i zimskog računanja vremena, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili odgovore.

Ni iz Instituta za mjeriteljstvo BiH, koji ima laboratoriju za vrijeme i frekvenciju, juče nismo dobili odgovore povodom rezolucije Evropskog parlamenta.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ne znaju na koji će se način u BiH usvojiti ukidanje ljetnog i zimskog računanja vremena ako do toga dođe.

Iako je ljetno računanja vremena izvorno predloženo radi štednje energije koja svijetu nedostaje, Željko Majstorović, bh. meteorolog, zagovornik je ukidanja pomjeranja kazaljki.

"Pomicanje sata samo remeti naš prirodni bioritam i loše utiče na zdravlje i raspoloženje, a ne doprinosi ničemu dobrom", smatra Majstorović.

Rezolucija u Evropskom parlamentu je juče usvojena sa 384 glasova "za", 153 "protiv" i 12 uzdržanih.

"Komisija redovno dobija pitanja o ljetnom i zimskom računanju vremena. Državama članicama ne smijemo dopustiti da same odlučuju o tome jer to ne bi bilo dobro za tržište", rekla je Slovenka Violeta Bulc, komesar Evropske komisije u toku rasprave.

Ljetno i zimsko računanje vremena već je ukinuto u Turskoj, Bjelorusiji i na Islandu.