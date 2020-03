U BiH se očekuju olujni vjetar i padavine

SARAJEVO - Federalni hidrometereološki zavod izdao je narandžasto upozorenje jer se večeras u BiH očekuju olujni vjetar južnog smjera i obilne padavine.

Vjetar se očekuje u cijeloj BiH od 18.00 časova do sutra ujutro, do 8.00, a padavine na sjeveru i istoku zemlje, te jugoistoku Hercegovine od 22.00 časa do sutra do 18.00.

Prognozirani su udari juga brzine između 55 i 70 kilometara na čas, lokalno i do 90 kilometara na čas.

Prognozirana je akumulirana količina padavina od 60 do 100 litara po metru kvadratnom.